Dunkerque, France

Le dossier de l'amiante ? "C'est un OJNI, un objet judiciaire non-identifié, explique Eric Dupond-Moretti, et personne sauf nous n'a envie d'y mettre le nez". Le célèbre avocat pénaliste a pour mission, avec son associé Antoine Vey, d'obtenir un procès pénal de l'amiante qui n'a encore jamais eu lieu depuis l'interdiction de ce minéral et des premières plaintes il y a plus de vingt ans.

A l’assemblée générale de l’association des Victimes de l’Amiante, à Dunkerque, toujours la même souffrance des victimes, mais toujours la même détermination à obtenir des réponses de la part de l’autorité judiciaire pic.twitter.com/h3Qabxeke3 — Antoine Vey (@antoinevey) March 15, 2018

"On n'est pas sûr de gagner, ajoute le ténor, mais on va tout essayer". Son équipe a épluché les 30.000 pages du dossier et passé les derniers mois à contester toutes les décisions de justice. Elle se prépare également à lancer d'autres procédures si nécessaires. Lesquelles ? On n'en saura pas plus, le cabinet garde sa stratégie secrète. En fait, Eric Dupond-Moretti attend la décision de la Cour de Cassation le 7 mai prochain pour avancer ses pions.

C'est à cette date que cette Cour, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, tranchera sur un recours initié par les victimes. Elles réclament le maintien de la mise en examen de plusieurs responsables haut placés. Ils avaient été mis en examen dans un premier temps avant que cela soit annulé. "C'est très important pour la suite du dossier", explique maître Antoine Vey.

L'audience du 7 mai sera publique. Les avocats invitent les victimes et leurs proches à s'y rendre. "Vous êtes le visage et la chair du dossier", ont-ils ajouté.

Dans la région, 46 personnes sont mortes l'an dernier à cause de l'amiante.