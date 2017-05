RTE accepte d'expertiser les risques liés à la créosote en Auvergne et en Forez-Velay

La direction de RTE et les représentants du personnel se sont mis d'accord sur le périmètre à expertiser. La créosote, qui sert à protéger les poteaux électriques en bois, pourrait être à l'origine de cas de cancer. L'enjeu sanitaire est de taille.

Comme France Bleu le révélait début avril, les élus du personnel et la direction de RTE Auvergne et Forez-Velay se livraient à un bras de fer autour de la créosote. Un mélange d'huiles extraites de goudrons de bois ou de charbon servant à protéger les poteaux électriques en bois. Un produit très utilisé par la SNCF et par RTE. La créosote contiendrait des substances cancérigènes. En fait, les deux parties s'opposaient sur le périmètre de l'expertise à mener, au point de porter l'affaire devant la justice.

Procédures judiciaires abandonnées

On a appris ce mardi que RTE venait finalement d'ordonner cette expertise pour évaluer les risques encourus par les salariés de RTE de toute l'Auvergne, mais aussi de la Loire. Une première victoire pour les personnels. La décision a été prise lundi lors d'une réunion extraordinaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Auvergne et Forez-Velay. Premier effet, les procédures judiciaires entamées sont abandonnées grâce à cet accord trouvé.

L'Auvergne et le Forez-Velay très exposés

Le périmètre de l'expertise va donc concerner l'Auvergne et le Forez-Velay, où se concentrent 80% des poteaux en bois encore présents sur le parc de RTE. En France, seuls 6.000 des 280 000 pylônes du réseau sont des poteaux créosotés, selon l'AFP. 80% d'entre eux sont installés en Auvergne et dans le Forez. Depuis 2013, l'équipement de protection spécifique pour travailler sur ces poteaux est obligatoire. Une date qui correspond à la première condamnation de la SNCF pour "faute inexcusable" concernant l'usage de créosote.