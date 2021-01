Seine-Saint-Denis : quatre nouveaux policiers de la CSI 93 entendus en garde à vue

Quatre nouveaux policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis (CSI 93), une unité controversée visée par une quinzaines d'enquêtes pour vols et violences notamment, ont été entendus mercredi 13 janvier 2021 en garde à vue, annonce l'Agence France Presse.

Un signalement à l'IGPN

"Quatre policiers ont été placés en garde à vue hier du chef de vol par personne dépositaire de l'autorité publique. Leurs gardes à vue ont été levées, la procédure doit être transmise au parquet pour étude", a indiqué le parquet de Bobigny. Selon une source proche de l'enquête, citée par l'AFP, ces fonctionnaires sont accusés d'avoir dérobé des écouteurs "Airpods" lors d'un contrôle d'identité. La victime présumée avait fait un signalement sur la plateforme de l'IGPN (Inspection générale de la police nationale), entraînant l'ouverture d'une enquête judiciaire.

La CSI 93 pas dissoute mais "réorganisée"

La CSI 93, dont les 150 membres sont basés à Aulnay-sous-Bois, est depuis l'été 2020 au cœur d'un vaste scandale. Elle est visée par une quinzaine d'enquêtes pour vol, violences, détention de drogue et faux en écriture publique. Une vingtaine de fonctionnaires sont mis en cause. Cette succession d'enquêtes et la mise en examen de quatre policiers en juillet dernier avaient contraint le préfet de police de Paris, Didier Lallement, à annoncer la dissolution de la CSI de Seine-Saint-Denis, finalement réorganisée et replacée sous l'autorité de la CSI de Paris.