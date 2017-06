Scandale des steaks contaminés : le procès commence six ans après

En 2011, la bactérie E-coli, contenue dans des steaks hachés commercialisés par Lidl, faisait 18 victimes dans la région, principalement des enfants. A partir de mardi et jusqu'à jeudi, les fabricants comparaissent au tribunal correctionnel de Douai.

Il y a six ans, 18 enfants dont 14 originaires du Nord-Pas-de-Calais étaient intoxiqués après avoir consommé de la viande hachée. C'est au mois de juin 2011 que les hôpitaux de Lille et de Douai font les premiers signalements : des jeunes patients (âgés de 6 mois à 10 ans) atteints de vomissements, de diarrhées, voire d'insuffisance rénale dans les cas les plus graves.

En cause, la bactérie E-coli. Ou plus exactement la souche 0157H7, particulièrement dangereuse, de cette même bactérie. Elle était présente dans de la viande de marque "Steak Country", principalement vendus dans les enseignes Lidl de la région.

Des contrôles sanitaires partiels voire inexistants

Deux anciens dirigeants du fabriquant, SEB-CERF ("société économique bragarde de boucherie et de charcuterie") comparaissent à partir de ce mardi. L'ex-gérant de 76 ans, Guy Larmorlette, et Laurent Appéré. En 2011, quand l'affaire éclate ce dernier était responsable hygiène et qualité. C'est justement un contrôle sanitaire déficient qui est à l'origine de ce scandale.

Deux types d'erreurs ont en fait été commises : d'abord un contrôle aléatoire et non pas systématique de la viande. Ensuite quand il y a justement eu des analyses, la marchandise a été livrée sans attendre les résultats complets.

L'argument avancé par la défense ? Le coût élevé de ces recherches et qui ne seraient pas non plus "respectées par la concurrence" selon les conclusions qu'on peut lire dans l'ordonnance du tribunal.

Il faut que toute la profession fasse le ménage"

Ce matin à côtés des familles, il y aura Robert Bréhon, de l'UFC-Que-Choisir pour le nord-pas-de-calais. L'association s'est constituée partie civile dans cette affaire.

"Ce que l'on espère, c'est que la justice dise qu'il y a une faute caractérisée des professionnels. Mais aussi que la profession prenne les choses en main pour faire le ménage. Il y a déjà des risques suffisants avec des accidents, car le risque zéro n'existe pas, mais quand on tombe sur des gens qui prennent ces risques intentionnellement, c'est intolérable".

L'enseigne LIDL, elle, n'est pas poursuivie, mais Robert Bréhon estime que le distributeur a lui aussi une responsabilité, au moins morale, dans l'intoxication des jeunes victimes en 2011. Aujourd'hui, certaines victimes sont encore traumatisées, l'une d'elles ayant encore des lésions neurologiques importantes.