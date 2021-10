Scandale Proxidentaire : l'URPS des dentistes franc-comtois dénonce "le modèle" des centres de soins dentaires

Après l'annonce de la fermeture des centres Proxidentaire de Belfort et Chevign-Saint-Sauveur, accusés entre autres d'avoir mutilé des patients, le président de l'URPS des chirurgiens-dentistes en Bourgogne-Franche-Comté, Pierre-Olivier Donnat, dénonce "le modèle même" de ces centres.

L'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté a pris la décision mercredi de fermer les centres Proxidentaire de Belfort (Territoire de Belfort) et Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or), après avoir pointé du doigt des actes de mutilation volontaire et des manquements aux règles d'hygiène. D'après le procureur de la République de Dijon, 76 plaintes ont été déposées par des patients des deux établissements. Pour Pierre-Olivier Donnat, président de l'URPS des chirurgiens-dentistes en Bourgogne-Franche-Comté, c'est le "modèle même" des centres de soins dentaires qui est en cause.

Une question de modèle

D'après le président de l'URPS des chirurgiens-dentistes en Bourgogne-Franche-Comté, les centres de soins comme les centres Proxidentaire ne sont pas soumis aux mêmes règles déontologiques que les praticiens libéraux. "Dans le cadre d'un centre dentaire, le responsable ou le gestionnaire n'est que très rarement un chirurgien dentaire, donc le code de déontologie ne lui est pas applicable en tant que tel". Il dénonce une "certaine opacité de fonctionnement", qui facilite les abus dénoncés par les nombreuses victimes.

Pierre-Olivier Donnat, président de l'URPS des chirurgiens-dentistes en Bourgogne-Franche-Comté Copier

Un accès aux soins difficile

Malgré le fait qu'un centre du même type avait déjà été pointé du doigt pour de mauvaises pratiques et fermé en conséquence, de nombreux patients ont été "soignés" par Proxidentaire en peu de temps. Pour Pierre-Olivier Donnat, c'est une conséquence du "manque de professionnels" et de la "suractivité" des chirurgiens-dentistes dans la région.

Pierre-Olivier Donnat, président de l'URPS des chirurgiens-dentistes en Bourgogne-Franche-Comté Copier

Le président de l'URPS des chirurgiens-dentistes en Bourgogne-Franche-Comté affirme que les élus locaux travaillent à rendre la région plus attractive pour les professionnels. "Les instances régionales ont entamé une démarche extrêmement positive qui est celle de la création d'une faculté dentaire à Dijon et Besançon, qui devrait fixer un certain nombre de praticiens dans la région", explique Pierre-Olivier Donnat, qui rappelle que tout cela "ne se fera pas après-demain."