Scandales d'abus sexuels dans le sport : "Pas de cas, à ce jour, en Dordogne" selon le CDOS

"A ma connaissance et sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu parler d'abus sexuels en Dordogne", estime Claude Gaillard, le président du Comité olympique et sportif de Dordogne. Il réagit sur France Bleu Périgord après les scandales d'abus sexuels qui touchent plusieurs fédérations sportives.

Claude Gaillard, président du Comité départemental Olympique et Sportif

Sarah Abitbol accuse dans un livre-témoignage son ancien entraîneur Gille Beyer de l'avoir violée lorsqu'elle avait entre 15 et 17 ans, entre 1990 et 1992. Ce dernier reconnait des "relations inappropriées". La justice a ouvert une enquête sur ces faits prescrits.

La ministre des sports, Roxana Maracineanu, a eu connaissances d'autres témoignages mettant en cause l'entraîneur. Elle estime que le président de la fédération doit démissionner ce qu'il refuse de faire pour le moment. Didier Gailhaguet affirme qu'il prendra une décision à la suite de l'enquête administrative. "Il a raison d'attendre à mes yeux" estime Claude Gaillard.

Le président du Comité olympique et sportif de Dordonge milite pour un renforcement des contrôles des éducateurs et des dirigeants dans les fédérations.

En Dordogne, selon le Comité olympique et sportif, il y a 89.000 licenciés, 1.250 clubs et plus de 8.500 encadrants bénévoles.