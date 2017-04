Scandales de pédophilie : le diocèse de Metz veut libérer la parole des victimes

Le diocèse de Metz a mis en place une cellule d'écoute les victimes de prêtres pédophiles. Elle enquête sur un cas vieux de 50 ans, et tente de libérer la parole.

L’Eglise catholique affiche sa volonté de faire le ménage dans ses rangs. Dans la tourmente après les révélations autour du père Preynat, dans la région lyonnaise, elle a décidé de créer des cellules d’écoute de victimes de prêtres pédophiles dans chacun des diocèses du pays. A Metz, cette cellule est en place depuis le mois de novembre, et elle est dirigée par l’abbé Dominique Thiry. Autour du vicaire général du diocèse, on trouve un thérapeute, lui-même prêtre, une juriste spécialisée dans le droit des enfants, une infirmière et une religieuse. Une équipe qui a les moyens de son action, selon le vicaire général.

Un cas recensé, mais une enquête difficile

A ce jour, un seul cas d’agression sexuelle présumée a été signalé au Diocèse de Metz. Un cas ancien, qui complique la recherche de la vérité. "Mais nous n’en sommes plus très loin maintenant. Il s’agit d’un frère, d’un religieux, qui aurait abusé d’un jeune enfant, peut-être même de plusieurs." Ces actes ont eu lieu en 1968 dans un aérium des frères Camilliens, autour de Niderviller. L’auteur présumé de ces actes n’a pas été formellement identifié, la victime ne se souvient plus du nom. "La difficulté 50 ans après c’est que cette personne est décédée, nous cherchons donc des photos ou le maximum d’informations pour identifier l’agresseur."

Si l’abbé Thiry assure que son rôle est de dénoncer les auteurs d’actes pédophiles à la justice, le cas est plus complexe lorsque les aveux sont recueillis dans le secret de la confession.

Le rôle du confesseur est d’amener l’agresseur à se dénoncer lui-même. Mais les faits finissent toujours pas sortir.

Le temps du silence coupable et douloureux pour les victimes qui a longtemps entouré ces affaires au sein de l’Eglise est-il révolu ? Dominique Thiry s’en dit persuadé : "l’ensemble des prêtres et des évêques ont compris que ce n’était plus acceptable."