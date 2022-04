Scandales sanitaires : "aucune leçon n'a été tirée de l'affaire Lactalis de 2017, c'est écœurant"

Buitoni, Ferrero, Lactalis... Les scandales sanitaires qui se succèdent ces dix derniers jours en France rappellent de sombres aux heures aux victimes du lait infantile contaminé par de la salmonelle en 2017... c'était déjà dans une usine Lactalis. Des centaines de victimes ont porté plainte mais toujours pas de procès en vue.

Et parmi ces petites victimes du lait contaminé en 2017 on retrouve de nombreux habitants de notre région : Toulouse, Albi, Montauban, Cahors, Carcassonne. Elles sont représentées par Quentin Guillemain président de l'association pour la santé des enfants, auteur du livre "L'omerta alimentaire - On empoisonne nos enfants !"aujourd'hui dépité de voir un scandale sanitaire se répéter :

Aucune leçon n'a été tirée de l'affaire Lactalis de 2017, c'est écœurant. On est sur un système dénoncé année après année et qui malgré tout ne change pas - Quentin Guillemain

L'instruction très vite ouverte en 2017 pour blessures involontaires, mises en danger de la vie d'autrui et tromperie aggravée est toujours en cours. Pas de mise en examen et pas de procès en vue. Trop de dossiers et pas assez d'experts explique l'avocate des victimes Jade Dousselin :

Un trio de juges d'instruction a été désigné au pôle santé publique de Paris mais la difficulté de ces dossiers est de trouver des experts capables de dire si il y a eu faute de l'entreprise ou pas - maître Jade Dousselin

En 2017 les nourrissons déshydratés avaient été hospitalisés, certains en très grand danger de mort, aujourd'hui ils sont sortis d'affaire.