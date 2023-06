Scandales sexuels dans l'Eglise : un évêque auxiliaire alsacien accusé d'avoir couvert une agression

L'Eglise est touchée par un nouveau scandale qui éclabousse déjà le clergé alsacien. Selon une enquête de la Croix, Famille Chrétienne et la Vie , deux évêques, l'évêque de la Rochelle, Georges Colomb, et l'évêque auxiliaire de Strasbourg, Gilles Reithinger sont mis en cause dans une affaire d'agression sexuelle. Le premier pour avoir agressé un jeune homme il y a 10 ans, et le second pour avoir couvert les faits.

Leur victime présumée est un Alsacien, Nicolas. Cet homme qui témoigne est strasbourgeois. Il raconte qu'il a été agressé par Georges Colomb lors d'un passage aux missions étrangères de Paris en 2013. L'évéque de la Rochelle était alors le supérieur général de la structure.

La victime assure avoir parlé de l'agression dès 2013

Si Nicolas est hébergé aux Missions étrangères de Paris, c'est parce qu'il est ami avec le numéro 2, Gilles Reithinger, alsacien lui aussi et actuellement évêque auxiliaire de Strasbourg. Nicolas assure qu'il a parlé de l'agression à son ami dès 2013, mais qu'il n'a rien fait.

Les deux évêques nient ce qui leur est reproché

Il s'agit d'accusations "graves" selon la conférence des évêques de France qui a réagi dans un communiqué.

Les deux évêques mis en cause, eux, nient ce qui leur est reproché. Mais la direction actuelle des Missions étrangères de Paris semble penser qu'il y a un problème plus global sur les pratiques dans l'institution. Un cabinet externe est chargé de recenser les violences sexuelles commises en son sein depuis 1950.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête visant Georges Colomb sur des faits de nature sexuelle. Celui-ci a demandé à être mis en retrait de ses fonctions le temps de l'enquête.