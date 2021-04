"Scandalisés", "horrifiés", des policiers se rassemblent à Niort après le verdict de Viry-Châtillon

Ils sont venus dire leur colère et leur solidarité. Environ 40 policiers se sont rassemblés ce mardi 20 avril vers 12h40 devant le tribunal de Niort pour dénoncer le verdict en appel dans le procès de Viry-Châtillon. 13 jeunes étaient jugés pour avoir attaqué et brûlé avec des cocktails Molotov des policiers dans cette ville de région parisienne en 2016. Un verdict plus clément qu'en première instance : des peines allant de 6 à 18 ans de prison pour cinq accusés et huit personnes acquittées.

On donne un blanc-seing aux délinquants de brûler du policier

"On est scandalisés, horrifiés par cette décision, c'est incompréhensible", réagit Frédérik Kattnig, secrétaire du syndicat Alliance police nationale dans les Deux-Sèvres, syndicat à l'origine de l'appel à la mobilisation des policiers un peu partout en France. Même sentiment chez Pascal Valès, du syndicat Unité SGP Police FO qui s'est associé au mouvement. "On a un sentiment de dégoût. Ce sont des peines minimes par rapport à ce qui était déjà minime. Ça veut dire qu'on donne un blanc-seing aux délinquants de brûler du policier. Certains ont pris 18 ans, certains six ans. Six ans, dans deux ans ils seront dehors et pourront recommencer".

Les deux représentants s'accordent pour dire qu'il aurait fallu délocaliser ce procès ailleurs qu'en région parisienne. Frédérik Kattnig d'Alliance réclame aussi "une réforme pénale et des peines planchers pour les agresseurs de policiers et de gendarmes. On représente la loi, on protège le citoyen. Il faut aussi être protégé et pour qu'on soit protégés il faut que les délinquants aient peur de nous attaquer".