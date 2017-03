SCB-ASSE : le joueur Vincent Pajot, blessé à la tête lors du match, va mieux

Le joueur des Verts Vincent Pajot a dit quelques mots avant de prendre le chemin du retour vers Saint-Etienne : "Pas trop dormi de la nuit, trop mal à la tête". Vincent Pajot va mieux mais n'a aucun souvenir ni du match ni de l'échauffement avant la rencontre.

La rencontre entre Bastia et Saint-Etienne a été fortement marquée samedi soir par la blessure de Vincent Pajot. Après avoir reçu un coup à la tête, il est tombé sur le sol avant d'être transporté à l'hôpital. Ce dimanche matin, Vincent Pajot va mieux. Après avoir passé la nuit à l'hôpital et juste avant de prendre l'avion, le joueur des Verts a raconté qu'il avait peu dormi cette nuit.

"Aucun souvenir du match"

A l'aéroport de Bastia, Vincent Pajot était accompagné d'un membre du club de l'ASSE ce dimanche matin. Son visage était fatigué. Il a pris le temps de nous dire quelques mots après le choc et la frayeur de samedi soir : "Pas trop dormi de la nuit, trop mal à la tête. Aucun souvenir du match". Aucun souvenir de l'échauffement non plus.

Lors de la première période, Vincent Pajot a reçut un coup de pied au niveau du visage par le bastiais Nicolas Saint-Ruf. Le Stéphanois s'était immédiatement effondré après le choc. Des images impressionnantes du joueur allongé, inconscient, sur la pelouse, et cette tension dans le stade en attendant qu'il reprenne conscience. Vincent Pajot a passé la nuit de samedi à dimanche à l'hôpital de Bastia.

