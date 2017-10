Craintilleux : un homme meurt dans un accident de la route, ses deux enfants sont blessés

Les accidents de la route se sont enchaînés à Craintilleux, ce samedi : d'abord un père de famille, qui perd le contrôle de son véhicule. Il est tué sur le coup. Les pompiers font une sortie de route en venant sur les lieux de l'accident, quatre d'entre eux sont blessés, dont un grièvement.

Scénario catastrophe à Craintilleux, ce samedi un peu avant 15 heures. Un homme de 38 ans a perdu le contrôle de son véhicule sur la route de Sury-le-Comtal, à Craintilleux, alors qu'il venait de quitter l'autoroute.

La voiture a fini sa course dans un pré, et avec la vitesse, le père de famille est mort sur le coup. Ses deux enfants étaient à bord au moment de l'accident. Son fils âgé de 8 ans est blessé, sa fille de 12 ans plus grièvement. Les deux enfants ont été transporté en urgence à l'hôpital Nord de Saint-Etienne. Leur grand-mère a été alertée et s'est rendue sur place. Sous le choc en découvrant la scène, elle a été transportée à l'hôpital.

Les pompiers font une sortie de route en partant sur le lieu de l'accident

Les pompiers de Sury-le-Comtal sont appelés pour intervenir. Ils sont partis avec le fourgon en direction du lieu de l'accident, sur une route étroite. Le chauffeur, âgé de 25 ans, a perdu le contrôle du véhicule, qui s'est couché sur le côté. Quatre sapeurs-pompiers sont blessés. Trois d'entre eux sont transportés à l'hôpital de Montbrison, et le quatrième a été évacué en urgence absolu vers l'hôpital Nord de Saint-Etienne.

Une cellule psychologique a été mise en place au centre de secours de Sury-le-Comtal, pour les collègues des pompiers blessés dans l'intervention.