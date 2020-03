Scénario catastrophe pour une famille sur l'A6 au sud de l'Yonne

Il est plus de 2h du matin quand une famille italienne circule dans le sens Paris-Lyon. Les parents sont devant, leur fille âgée de 36 ans dort à l'arrière , sans être attachée, quand la portière de la voiture s'ouvre pour une raison inexpliquée à hauteur de Sainte-Colombe.

Projetée sur les voies

La jeune femme tombe alors de la voiture et se retrouve projetée sur l'autoroute. Elle se relève et décide de traverser les voies et le terre plein central. Elle se retrouve dans le sens Lyon Paris quand deux véhicules arrivent à pleine vitesse et la percute, une voiture puis un camion . La victime est tuée sur le coup.

Etat de choc

Les parents ont été conduits à l’hôpital d'Avallon en état de choc. Tout comme les deux occupants de la voiture qui l'a percutée. Une enquête est ouverte. Elle est menée par la Brigade de gendarmerie d'Avallon.