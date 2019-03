Scènes de racket devant le collège au sud de Nantes

Par Pascale Boucherie, France Bleu Loire Océan

Il rackettait un élève de 12 ans aux abords du collège de la petite lande à Rezé au sud de Nantes. Un ado à peine plus âgé, 13 ans et demi, a été interpellé par la police et placé en garde à vue en attendant de voir le juge pour enfants.