Des scènes de tensions et de violences urbaines ont éclaté mardi soir et dans la nuit, dans les quartiers Nord de Blois. La préfecture indique que tout a commencé après un accident de la route ayant fait quatre blessés, dont deux graves, après qu'une voiture ait essayé d'échapper à la police.

Scènes de tensions et de violences dans les quartiers Nord de Blois

Des scènes de violences et de tensions urbaines ont éclaté mardi soir à Blois, indique ce mercredi la préfecture du Loir-et-Cher. Tout a commencé par un grave accident de la route survenu à 18h45 avenue de France à blois.

Quatre blessés, dont deux en urgence absolue

"Une voiture a essayé de se soustraire à un contrôle de la BAC, et a ensuite percuté deux autres véhicules. Il y a quatre blessés, dont deux en état d'urgence absolue, qui étaient à bord de la première voiture", indique la préfecture du Loir-et-Cher. L'un des deux blessés en urgence absolue est hospitalisé au CHRU de tours, l'autre à Blois.

Des scènes de violences s'en sont suivis dans les quartiers Nord de Blois, et ont duré une partie de la nuit. Le préfet du Loir-et-Cher doit tenir une conférence de presse dans la matinée à ce propos. Nos confrères de la Nouvelle république ont pu joindre le préfet François Pesneau mardi soir : "on fait face à un dispositif de violences urbaines. Quelques véhicules ont été brûlés et un incendie a démarré sur le côté du magasin Aldi. "

Supermarché vandalisé, des dégradations et violences

Selon l'Agence France Presse, il y a eu des barricades, des tirs de mortiers d'artifice, des véhicules incendiés. Un supermarché Aldi a été vandalisé, une crèche dégradée et une station-service Avia a été incendiée. L'AFP indique aussi qu'"un camion de livraison a été attaqué par des émeutiers. L'un d'eux l'a lancé à vive allure vers les policiers, sautant juste avant le choc. Les policiers ont fait feu."

Le calme ce mercredi matin

Des renforts de forces de l'ordre sont arrivés dans la soirée et ce mercredi matin, la situation semble plus calme, indique la préfecture du Loir-et-Cher. Aucune interpellation n'a été effectuée.

Le retour au calme a eu lieu vers 1h du matin, selon franceinfo, après l'arrivée d'un escadron de gendarmerie mobile. Il y a eu deux escadrons de gendarmerie mobile, 50 gendarmes départementaux, une équipe du GIGN et un hélicoptère.