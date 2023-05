Schiltigheim : un homme lourdement armé tire sur des policiers en pleine rue

Un homme de nationalité bélarusse a tiré sur des passants et sur des policiers ce dimanche 14 mai en début d'après-midi à Schiltigheim, dans le Bas-Rhin. Les forces de l'ordre ont dû former une colonne pour s'approcher de lui et l'interpeller. Il est en garde à vue.

Les armes retrouvées sur l'homme qui a tiré sur des policiers ce dimanche à Schiltigheim - Capture d'écran Alliance Police nationale Un homme de nationalité bélarusse a semé la terreur dans une rue de Schiltigheim ce dimanche. Vers 14h30, rue de l'Embranchement, il a commencé à tirer sur deux passants avec une arme de poing, en fait un pistolet à plomb. Heureusement, il n'a touché personne, à part des véhicules situés à proximité. ⓘ Publicité Les policiers, notamment de la BAC, sont rapidement intervenus. Mais l'homme ne s'est pas rendu. Il a continué à tirer à plusieurs reprises sur la colonne. Deux impacts ont touché la visière du casque d'un policier. Un véhicule de police a eu une fenêtre étoilée, touchée par un projectile. L'assaillant a finalement été interpellé grâce à un coup de bouclier. Cet homme très déterminé portait sur lui tout un arsenal. Un gilet tactique, des chargeurs, un étui de cuisse, un lance pierre et donc un pistolet à plomb. Il n'était apparemment pas ivre. Il est actuellement en garde à vue. Treize plaintes ont été déposées par des policiers, notamment pour tentative de meurtre. On ne connaît pas encore les "motivations" du tireur.