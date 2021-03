Schirmeck : une mineure rouée de coups et filmée après une altercation sur les réseaux sociaux

L'altercation aurait commencé sur le réseau social Snapchat de partage de photos et vidéos, photo d'illustration

La scène se déroule ce lundi 1er mars dans l'après-midi devant la gare de Schirmeck, une commune de 2.000 habitants, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg. La victime, une adolescente de 13 ans et une autre adolescente de 14 ans se sont donné rendez-vous après une altercation sur le réseau social Snapchat.

Lorsque l'adolescente de 13 ans arrive, une trentaine de jeunes de Schirmeck sont présents, attirés par l'annonce d'un règlement de compte. Les deux frères de l'autre adolescente, âgés de 16 et 17 ans, sont également sur place. Les jeunes filles échangent des coups mais bientôt la bagarre s'envenime.

Les deux frères et d'autres jeunes frappent alors l'adolescente de 13 ans, agression violente filmée par ceux qui regardent. Suite à la diffusion de ces vidéos, les forces de l'ordre mettent en examen cinq mineurs et deux majeurs pour "violences volontaires en réunion devant un lieu de transports." Ils sont également sous contrôle judiciaire.

La victime s'est vue prescrire une journée d'Incapacité temporaire de travail (ITT) et reste très choquée. Les deux majeurs, âgés de 19 et 21 ans comparaîtront en mai. Ils encourent cinq ans de prison, les mineurs deux ans et demi.