Scopelec, sous-traitant d'Orange basé dans le Tarn, annonce "plusieurs centaines" de licenciements

Scopelec, sous-traitant d'Orange basé dans le Tarn en difficulté depuis la perte d'un gros contrat avec l'opérateur historique de télécoms, a annoncé mercredi un plan de sauvegarde prévoyant le licenciement de "plusieurs centaines de ses salariés". Le nombre de salariés concernés devrait avoisiner les 500 à 550, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, en deçà des 800 licenciements un temps évoqués.

Ce chiffre s'ajoute aux plus de 1.000 départs (volontaires ou salariés repris par d'autres entreprises du secteur) déjà intervenus depuis le début de la crise fin 2021 pour ce groupe de 3.600 salariés, a précisé cette source. Scopelec est la plus grande société coopérative de France. Elle est basée à Sorèze dans le Tarn et emploie 3.600 personnes en France dont 500 en Occitanie.

Scopelec assurait pour Orange la pose de la fibre optique et l'entretien du réseau cuivre. Ce contrat, arrivé à son terme fin mars, représentait 40% de son chiffre d'affaires, estimé à 475 millions d'euros en 2021. Informée mi-novembre de la perte du contrat, l'entreprise estime n'avoir eu aucun signe avant-coureur de la part d'Orange quant à ce manque à gagner, et ne pas avoir eu le temps de s'y préparer. Scopelec a présenté le 30 juin au tribunal de commerce de Lyon les grands axes de son projet de plan de sauvegarde, qui doit être validé a priori en septembre. De son côté, Orange doit confirmer ses engagements envers son sous-traitant.

Critique de l'action de l'État et espoir face à la nouvelle direction d'Orange

La direction de Scopelec a récemment condamnée "l’absence de médiation efficace de l’État, assumant ostensiblement une prise de position partiale pour la défense des intérêts d’Orange". Quant aux propositions faites par Orange, "elles sont très insuffisantes".

Pour rappel, depuis le 1er avril, 65% de ses contrats avec Orange ont pris fin. Le 7 avril dernier, quelque 150 à 200 salariés ont manifesté à Paris.