Une femme poignardée par son ex-compagnon devant une école de Nice

Nice, France

Il était 8h30 ce jeudi matin quand une femme accompagnant ses enfants à l'école Nikaïa aux abords du Vieux-Nice a été poignardée par son ex-compagnon. L'homme, 35 ans, l'a abordée au milieu des parents et des enfants mais le ton est très vite monté. Il a alors sorti un couteau et l'a frappée au cou et au thorax. La femme s'est écroulée.

Des parents d'élèves ont tenté d'arrêter l'agresseur qui a toutefois pris la fuite. C'est un père qui l'a coursé. "Je l'ai attrapé par la main, le couteau est tombé, explique Gregory. C'est ensuite que par terre j'ai pu lui bloquer les deux mains". La police, prévenue par le bouton d'alerte qui équipe désormais les écoles niçoises et déclenché par la gardienne, a ainsi pu interpeller l'agresseur. La femme âgée de 31 ans a été transportée à l'hôpital Pasteur II. Grièvement blessée, ses jours ne sont cependant pas en danger.

Une trentaine d'enfants témoins de la scène

Une cellule psychologique composée de 11 médecins spécialisés de l'hôpital Lenval a été mise en place pour accueillir les élèves qui auraient été témoins de la scène. L'inspecteur d'académie parle d'une trentaine d'enfants choqués, qui pourront bénéficier de ce service "le temps qu'il faudra".

Christian Estrosi sur place

Le maire de Nice est venu apporter son soutien aux enfants, aux parents mais aussi à la communauté éducative. L'occasion pour lui de revenir sur sa volonté de mettre un policier municipal non-armé dans chaque école niçoise. "Je ne dis pas que cela aurait forcément permis d'éviter le drame mais mon idée fait petit à petit son chemin, a déclaré Christian Estrosi. On le voit, la présence policière ne serait pas inutile dans un établissement scolaire".

Reste tout de même que ce jeudi matin, il n'y avait pas de policiers dans la rue, devant l'établissement. La mairie a fait savoir qu'une patrouille tournait autour du groupe scolaire. C'est elle qui est arrivée en premier sur le lieu de l'agression.