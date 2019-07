L'incendie d'Eckwersheim : le jour d'après à la ferme des 4 saisons

La ferme cueillette a presque entièrement brûlé ce dimanche. Depuis, la famille Ebersold évalue les dégâts et la solidarité s'organise

Eckwersheim, France

Il ne reste quasiment plus rien de la ferme cueillette des quatre saisons d'Eckwersheim. Le feu a été très violent et le panache de fumée pouvait se voir à des kilomètres à la ronde. Vers 17h, les flammes se sont propagées vers la grange et le magasin.

Raphaël Ebersold est un des gérants de cette entreprise familiale. Selon ses premières estimation, 90% de l'exploitation sont détruits. "le hangar principal a complètement brûlé, le stockage, le bureau, le magasin, les salles annexes".

C'est un gros mélange d'émotion, d'adrénaline, de choc de réfléchir à ce qui va se passer — Raphaël Ebersold

Cagnotte et coups de main

Raphaël tient aussi à remercier, les pompiers, les gendarmes, le maire, et aussi les voisins qui se présentent spontanément pour venir en aide à la famille, et au dix salariés. Ceux qui vivent là ont aussi perdu leurs effets personnels. Le cas des quatre employés étrangers va devoir être pris en compte puisque leurs papiers administratifs ont brûlé dans l'incendie. Tout le monde a juste eu le temps de quitter les lieux sans rien emporter.

Des voisins ont donc donner des vêtements, amener de quoi manger aussi. Et il y a l'initiative de Marine Pauly. Elle vit à Strasbourg mais c'est une enfant d'Eckwersheim. Elle a été à l'école avec le fils de l'exploitation. Elle est cliente de la ferme aussi. Elle a aussitôt lancé une cagnotte sur internet. Lundi soir elle avait déjà recueilli près de 4000 euros.

