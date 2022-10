Procès filmés : "intéressant de montrer le quotidien de la justice" explique une magistrate en Mayenne

La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021, autorise de filmer des audiences judiciaires dans un but pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. « Faire entrer la Justice dans le salon des Français, sans verser dans la justice spectacle », c'est l'objectif de "Justice en France" . Une série documentaire mensuelle d’une durée de 52 minutes, sur France 3, en deuxième partie de soirée. Elle est présentée par le chroniqueur judiciaire Dominique Verdeilhan.

ⓘ Publicité

Pour ce premier épisode, les caméras ont été posées à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, lors d'une audience correctionnelle de délits routiers. Les prévenus sont jugés en appel pour récidive d’excès de vitesse, conduite sans permis, blessures et homicides involontaires. Tout au long de l’émission, des échanges en plateau menés par Dominique Verdeilhan mais aussi des décryptages de magistrats et d’avocats permettront de mieux comprendre le fonctionnement du procès. L’idée est de restituer la réalité de l’audience, sans artifice technique ni mise en scène, avec un éclairage des professionnels qui font la justice.

Sabine Orcel, la présidente du Tribunal judiciaire de Laval, sera devant sa télé ce mercredi 19 octobre pour cette première émission : "Oui, je regarderai avec beaucoup d'intérêt pour voir ce qui va en être fait. C'est une grande première dans ce sens que jusqu'à une loi récente, le principe même de filmer les audiences était strictement interdit par la loi. Le but, c'est vraiment de pouvoir permettre à chacun de mieux comprendre le fonctionnement de la justice qui parfois paraît un petit peu lointain, à part quelques procès dont on peut voir des reconstitutions plus ou moins exactes dans des séries télé ou dans des films. Donc je pense que ça va être intéressant de pouvoir montrer ce qu'est le quotidien de la justice. "