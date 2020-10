Une vingtaine de manifestants se sont rassemblées ce samedi devant le siège du groupe de constructeurs de maison Avenir, Valence (Drôme). Ils se disent tous victimes "d'arnaques " et exprimaient leur ras-le-bol et leur désespoir.

"On se sent abandonnés" : ils manifestent à Valence contre "les pratiques illicites" du groupe Avenir

Tous ont la même histoire : ils ont signé des contrats de maisons sur plan, contracté un crédit, mais ne peuvent toujours pas s'installer. S'ils se sont rassemblés devant le siège du groupe de constructeurs Avenir, à Valence (Drôme), c'est pour dénoncer ce qu'ils appellent des "arnaques et des pratiques illicites".

Sylvain a acheté sa maison il y a quatre ans, pour 172 000 euros, mais n'y habite toujours pas. "Ils n'ont pas voulu raccorder la pompe à chaleur, il n'y a pas de chauffage. La maison est inhabitable", s'époumone le père de famille. Cela fait un an qu'il est en bataille juridique contre le groupe de constructeurs. En plus de l'achat de sa maison, c'est 20 000 euros supplémentaires qu'il a dû débourser pour payer ses frais d'avocats notamment. À ses côtés, sa femme, Delphine, les yeux rouges et cernés "Ils veulent qu'on craque. Mais on tient bon. Il faut se battre", abonde-t-elle, dépitée.

"On a mis toutes nos économies dans ce projet", Toufika, une des victimes

Alors il y a un an un collectif de victimes a été créé. Toufika en fait partie, elle est venue depuis Toulouse aujourd'hui pour exprimer sa colère. Depuis deux ans, les travaux de sa maison sont à l'arrêt, sans explication. Pour l'instant, la banque a gelé ses mensualités de crédit, mais elle ne va pas pouvoir tenir longtemps. "Je paye mon loyer actuel 650 euros, quand la banque va réclamer que je commence à payer mon crédit, je vais devoir payer 1 650 euros par mois. Je ne gagne même pas 1 650 euros par mois. Je ne sais pas où je vais faire dormir mes enfants", explique cette mère de famille. Elle ajoute "On a mis toutes nos économies dans ce projet, on s'est endettés pour 25 ans, et on est traités comme des mal-propres."

Des "rêves" brisés

Dans la foule, un autre Sylvain, il vient d'Isère. Il a pu s'installer dans sa maison, en 2014, mais dans un état "déplorable" : "La maison est penchée de cinq centimètres, elle est fissurée. On vit dans une maison qui craque, les murs bougent. C'est traumatisant." Lui aussi a entamé une procédure judiciaire, mais il n'y croit plus. Il est venu aujourd'hui pour les autres, les soutenir.

Le collectif de victimes revendique 200 membres dans toute la France.

À ce jour, le groupe Avenir n'a pas répondu à nos sollicitations.