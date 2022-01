Se souvenir en silence : à Mignovillard, l'ancien village de Maëlys, l'émotion encore est forte

Lorsqu'elle a disparu, dans la nuit du 26 au 27 août 2017, la petite Maëlys, sa grande soeur et ses parents étaient domiciliés à Froidefontaine, sur la commune de Mignovillard.

Dans le Jura, les habitants se rappellent encore de la famille, de l'enfant, morte à 8 ans et demi, disparue lors d'un mariage en Isère, à Pont-de-Beauvoisin. Certains villageois comptent suivre attentivement le procès de Nordahl Lelandais, meurtrier présumé de Maëlys, qui s'ouvre lundi 31 décembre à Grenoble.

Panneau à l'entrée de Froidefontaine, commune de Mignovillard, le village où habitait Maëlys et sa famille au moment de sa disparition. © Radio France - Rachel Saadoddine

Louis, 69 ans, habite le village d'environ 800 habitants depuis toujours. Il vivait juste à côté de chez Maëlys, il l'a vue la veille de sa disparition : "J'étais triste, avant ça ici c'était un village bien tranquille". Didier a deux filles, l'une d'elles étaient dans la classe de Maëlys : "Je lui dis toujours de bien faire attention aux inconnus depuis. Ça a été dur".

Des villageois à la douleur pudique

Dans le centre-bourg de Mignovillard, il y a une boulangerie, une épicerie, une fruitière à comté... et pas mal de passage le dimanche matin. Seulement voilà, en voyant le micro, les riverains s'écartent. On sent une grande pudeur, certains esquissent : "Je ne veux pas en parler, par respect pour la famille". A Froidefontaine, une commerçante s'exclame : "On sait pourquoi vous venez les médias, vous pouvez repartir aussi sec."

"J'ai gardé une photo de Maëlys chez moi" - Marie, retraitée de Mignovillard

Mais, Marie, retraitée, accepte de témoigner : "J'ai une photo de Maëlys chez moi, je l'avais découpée dans le journal, je la garde dans un livre". La vieille femme a perdu son mari. Quand elle va se recueillir sur sa tombe au cimetière, elle passe aussi devant la stèle installée en hommage à Maëlys. "Je m'arrête toujours", explique-t-elle, des sanglots dans la voix.

Stèle de la petite Maëlys dans le cimetière de Mignovillard, dans le Jura, le village où elle habitait avec sa famille au moment de sa disparition. © Radio France - Rachel Saadoddine

La mairie de la commune refuse de s'exprimer sur le sujet. Sur le chemin du cimetière, une adjointe au maire remarque le micro France Bleu Besançon, elle s'arrête en voiture et dit à Marie : "Chut hein". La retraitée préfère donc rentrer chez elle : "Elle m'a fait peur, je vais m'arrêter-là."

Mais, une chose est sûre, elle suivra attentivement le procès et espère que Nordahl Lelandais aura "une lourde peine, il le mérite".