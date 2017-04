"En s'attaquant à la police, on s'attaque à un symbole démocratique" Sébastien Gérardin Alliance police pour le Bas-Rhin

Au lendemain d'un attentat sur les Champs-Elysées ce jeudi soir qui a causé la mort d'un policier et fait trois blessés, Sébastien Gérardin, secrétaire départemental dans le Bas-Rhin pour le syndicat de police Alliance, dénonce l'irresponsabilité des candidats qui veulent désarmer la police.

Un attentat a eu lieu aux Champs-Elysées à Paris ce jeudi soir, un attentat revendiqué par l'Etat islamique : un policier a été tué, deux autres blessés, ainsi qu'une touriste. L'assaillant a quant à lui été abattu, il s'agit d'un Français de 39 ans, visé par une enquête anti-terroriste.

Sébastien Gérardin, secrétaire départemental dans le Bas-Rhin pour le syndicat de police Alliance, adresse un message de soutien à la famille du collègue assassiné :

Sous l'uniforme, on aura tous une boule au ventre aujourd'hui. En s'attaquant à la police, on s'attaque à un symbole démocratique.

À chaque attentat, une question : les forces de l'ordre ont-elles assez de moyens pour lutter contre la menace terroriste ? Sébastien Gérardin nuance ce problème :

L'assaillant est arrivé sur l'avenue en voiture, on ne peut pas contrôler le contenu de toutes les voitures et de tous les sac à dos sur l'un des endroits les plus fréquentés de la capitale. Oui, on a des problèmes d'effectif, d'équipements par ailleurs mais sur ce type d'agressions, on est opérationnel !