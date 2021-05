Sébastien Guérin et Yannick Dubois remportent la première édition du Trophé des léopards

La finale du Trophé des léopards avait lieu ce mardi et mercredi à Granville. Sébastien Guérin, chef du Prefet maritime de la Manche remporte le titre dans la catégorie professionnels. Pour les amateurs, c'est Yannick Dubois, d'Evreux, pour cette première édition du concours.

Sébastien Guérin et Yannick Dubois aux côtés de Bernard Leprince, président du jury, et de Marie-Sauce Bourreau, organisatrice.

Un manchois remporte la finale de la première édition du Trophé des léopards. Il s'agit de Sébastien Guerin, cuisinier professionnel et chef du Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Du côté des cuisiniers amateurs, c'est Yannick Dubois, un habitant d'Evreux dans l'Eure qui a tiré son épingle du jeu. Les deux hommes ont concouru, respectivement, ce mercredi et mardi pour la finale nationale au FIM CCI Formation de Granville.

Ce concours vise à mettre en avant la gastronomie de la Normandie et les produits de son territoir. Les candidats ont dû plancher pendant 3h30 sur le thème : "La pomme dans tous ses états". Pour se faire, ils ont travaillé les Bulots de Granville, la Roussette ou encore la Teurgoule.

Les deux champions remportent tous les deux un chèque de 1 500 euros et une journée de formation avec le chef Bernard Leprince, meilleur ouvrier de France. Ce dernier était d'ailleurs président du jury. Onze candidats se sont affrontés dans chaque catégorie pour cette finale.

Réécoutez l'émission "On cuisine ensemble" de ce mercredi en direct de Granville avec Lionel Robin.

Lauréats professionnels :

1 - Sébastien Guérin, cuisinier du Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, originaire de Cherbourg-en-Cotentin (50)

2 - Hugo Catalano, restaurant Le Petit Nice Gérald Passédat, Marseille (13)

3 - Simon Mounier, La Grande Maison Pierre Gagnaire, Bordeaux (33)

Lauréats amateurs :