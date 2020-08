Sécheresse : 61 communes basculent en "alerte renforcée"

Une nouvelle étape dans la sécheresse qui frappe le Vaucluse depuis la mi-juin : les bassins du Lez, de l'Aygues, du Calavon et de la Nesque sont placés en "alerte renforcée." 61 communes sont concernées par les nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau.

La sécheresse s'aggrave en Vaucluse. L'ensemble du département est concerné mais plus particulièrement les bassins du Lez, de l'Aygues, du Calavon et de la Nesque qui viennent d'être placés en "alerte renforcée" par le préfet de Vaucluse en raison "d'une situation hydrologique et hydrogéologique dégradée." Le nouvel arrêté pris le 20 août impose de nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau dans 61 communes.

Le préfet lance un appel à "la vigilance et au civisme de chacun"

Le passage en "alerte renforcé" prévoit :

la réduction à 40% des prélèvements d'eau et quel qu'en soit l'usage

et quel qu'en soit l'usage l' interdiction totale d'arrosage pour les espaces verts, pelouses et jardins d'agrément

pour les espaces verts, pelouses et jardins d'agrément l'interdiction d'arrosage entre 9h et 19h pour les stades de sport, les golfs et les jardins potagers.

Ces nouvelles mesures s'ajoutent à celles déjà prises il a plusieurs semaines lors du passage au stade de "l'alerte" : interdiction de laver les véhicules hors des stations de lavage, interdiction de laver sa terrasse à grande eau ou de remplir sa piscine privée. Les contrevenants à ce nouvel arrêté encourent "_une peine d'_amende de 1500 euros pour les particuliers et de 7500 euros pour les personnes morales" précise le préfet de Vaucluse dans son arrêté consultable : ICI.