Sécheresse : 62% des petits cours d'eau sont en situation critique dans le Bas-Rhin

Alors que les départements alsaciens sont placés en vigilance sécheresse, la fédération de pêche du Bas-Rhin s'inquiète du niveau des cours d'eau en cette mi-juillet : plus de 60% des petites rivières sont dans une situation critique.

Il n'y a plus d'eau dans la Scheer, petite rivière près de Sermersheim

La canicule actuelle va sans nul doute aggraver la sécheresse qui touche l'Alsace, conséquence d'un fort déficit de pluie ces derniers mois. Une sécheresse dont les conséquences sont déjà très visibles sur les cours d'eau explique David Pierron, le directeur adjoint de la fédération de pêche du Bas-Rhin : "Il y a plus de 60% des petits cours d'eau du département qui sont dans une situation critique."

Certains poissons, comme la truite, ne supportent pas l'eau trop chaude

"Cela veut dire qu'ils sont soit à sec, soit avec des écoulements très faibles, soit avec des températures trop élevées." Dans tous les cas, les poissons sont en danger. Soit il n'y a pas assez d'eau, à part dans des poches isolées, soit la température est trop élevée : "Il y a des espèces comme la truite qui ne supportent pas quand l'eau est à plus de 22 ou 23 degrés et on y est vite en ce moment".

Là où il y avait de l'eau il n'y a plus que de la terre craquelée © Radio France - Emilie Pou

Même le Rhin est à son niveau d'étiage

La fédération s'attend donc à intervenir de plus en plus ces prochaines semaines pour réaliser des pêches de sauvetage : cela consiste à extraire les poissons en danger pour les transférer vers un autre cours d'eau. "Mais si il n'y a pas de pluie bientôt, ça va commencer à impacter les gros cours d'eau. Certains commencent déjà à souffrir. Même le Rhin est à son niveau d'étiage".

Tout un écosystème fragilisé

Les pêcheurs s'inquiètent aussi sur le long terme : "petit à petit ça fragilise tout le système. Quand il n'y a qu'une année d'à sec, la nature est résiliente mais cette accumulation d'années en années rend la résilience des milieux de plus en plus compliquée".