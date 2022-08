VIDÉO - Sécheresse : À Poitiers des automobilistes bravent l'interdiction de laver sa voiture

Depuis le 19 juillet, en raison de la sécheresse et du seuil de crise atteint dans la Vienne, un arrêté préfectoral interdit notamment de laver son véhicule dans une station de lavage. Un certain nombre d'automobilistes ne respectent pas la règle et la police commence à sévir.

Malgré l'interdiction, devant les stations de lavage poitevines, il n'est pas rare de voir des particuliers passer le karcher sur leur voiture ou attendre qu'elle sorte toute brillante des rouleaux. Depuis le 19 juillet la préfecture de la Vienne interdit aux particuliers, en raison de la sécheresse, d'arroser son jardin, son terrain, de remplir sa piscine, de laver sa terrasse ou sa toiture et de laver sa voiture en station (il est déjà, théoriquement, interdit de la laver chez soi). À Buxerolles, au nord de Poitiers, le maire Gérald Blanchard a demandé aux policiers municipaux de verbaliser les particuliers en flagrant délit de nettoyage de voiture.

Jusqu'à 1 500 euros d'amende

L'amende, de catégorie 5, peut aller jusqu'à 1 500 euros. C'est la justice qui en fixe le montant. "Après la pédagogie, l'explication et l'information, si on ne va pas jusqu'à la sanction, ça ne sert à rien", justifie le maire. Il ajoute néanmoins que l'arrêté préfectoral oublie le fait que, dans plusieurs stations de lavage, l'eau est recyclée. "Le pire, ce sont ceux qui lavent leur voiture chez eux !"

On va mettre la clef sous la porte, les gens laveront leur voiture chez eux, et ce sera encore pire !

Monsieur Laurent, patron de stations

Monsieur Laurent, patron de plusieurs stations de lavage aux environs de Poitiers, confirme : "On utilise deux fois plus d'eau lorsqu'on lave sa voiture chez soi (120 L) qu'en station (60L)". Il regrette de n'avoir reçu aucune aide pour pallier ce "très gros" manque à gagner pour sa société. "On va mettre la clef sous la porte, les gens laveront leur voiture chez eux, et ce sera encore pire !", prédit-il.