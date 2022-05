Sécheresse dans la Drôme : la préfecture renforce les restrictions sur l'usage de l'eau

Le manque de pluie cet hiver et en ce début d'année, une grande partie de la Drôme connait une sécheresse importante. L'alerte renforcée a été actée dans les secteurs de la Galaure, Drôme des collines, plaine de Valence, Drôme, Roubion et Jabron. L'utilisation de l'eau à ces endroits est limité davantage.

La préfecture indique notamment que les particuliers tout comme les collectivités publiques ne peuvent plus arroser les pelouses et espaces verts entre 7h et 23h. Il n'est plus possible également - y compris pour les entreprises - de laver les voitures hors station de lavage. Malgré la chaleur, les particuliers ne peuvent plus remplir ou remettre à niveau leur piscine.

Concernant les agriculteurs, un tour d'eau va être mis en place - c'est-à-dire un calendrier horaire - afin de lisser les prélèvements en eau. Toute contravention est passible d'une amende de 1 500 euros.

Ailleurs, les secteurs du Lez, de l’Eygue et de l’Ouvèze restent pour l'instant en alerte simple, ainsi que les affluents de la Valloire. Les secteurs du Royan Vercors et du Rhône, demeurent en vigilance.