Sécheresse : mobilisation générale pour le ruisseau Méaudret, dans le Vercors, à sec sur plusieurs kilomètres

La sécheresse n'en finit pas de s'aggraver. Depuis vendredi dernier, toute la partie sud du département de l'Isère est au plus haut niveau d'alerte, tous les bassins versants des massifs isérois sont au niveau de "crise" sécheresse. Et cela se voit dans les rivières, à sec pour certaines. Dans le Vercors par exemple, le Méaudret est à sec sur plusieurs kilomètres. Une situation emblématique de la sécheresse sur le plateau et qui montre aussi la mobilisation générale pour sauver la biodiversité.

Ainsi, presque tous les jours désormais, Patrice Belle, le président de l'association de pêche "La Truite du plateau", parcours à pied avec ses équipes les ruisseaux du plateau, parfois à sec sur plusieurs kilomètres, comme dans les gorges du Méaudret. "Il y a quand même des "trous d'eau", des bassins qui persistent avec de l'eau et des poissons coincés dedans, donc on fait ce qu'on peut pour faciliter la circulation de l'eau, on déplace les cailloux qui bloquent la communication entre deux trous d'eau", explique-t-il. Les assecs sont assez classiques sur le Méaudret, depuis très longtemps, mais à ce niveau-là, la situation est exceptionnelle selon tous les acteurs du milieu.

Les ruisseaux du Vercors à sec sur environ 10%

Sur les 72 kilomètres de ruisseaux qui parcourent le Vercors, environ 10% sont à sec, selon Patrice Belle. "La situation n'est pas encore catastrophique", estime Patrice Belle, "mais si on a pas de pluie pendant encore 15 jours, là on pourra parler de catastrophe". Alors en attendant, il fait de la prévention auprès des vacanciers, en particuliers les enfants, pour éviter qu'ils fassent des barrages dans la rivière. "Ils peuvent faire des barrages, on en a tous fait enfant, mais ils doivent bien enlever les pierres ensuite pour permettre à l'eau de circuler", insiste le pêcheur. Il a installé 20 panneaux le long de la rivière pour faire passer le message.

Patrice Belle, le président de l'association de pêche "La Truite du plateau", a installé plusieurs panneaux pour éviter que les enfants ne fassent des barrages de pierre © Radio France - Théo Hetsch

Mais pour certains, ces mesures sont loin d'être suffisantes. C'est le cas de l'association "Au fil du Méaudret", qui estime qu'il faut revoir à plus long terme la gestion du ruisseau. "On sait que le Méaudret, comme plusieurs ruisseaux dans le Vercors, a des pertes, des failles - le massif calcaire est un gruyère -, les anciens par exemple rebouchaient les failles avec de l'argile, de la glaise ou des cailloux. Il faut sans doute reprendre ça", estime le président de l'association, Nicolas Martino, qui a publié récemment sur les réseaux sociaux une vidéo-choc montrant les poissons morts dans la rivière à sec. "Mais cela risque encore de ne pas suffire, car on a depuis plusieurs années des phénomènes de crue en hiver qui sont particulièrement fortes, avec des ravinements très importants. En décembre dernier, on a eu une crue centennale", rappelle-t-il.

Le militant pointe également l'impact de l'urbanisation croissante sur le massif du Vercors, qui accentue ces phénomènes. "Résultat : l'été on a des phénomènes de sécheresse et l'hiver on a des crues massives, avec des inondations", souligne Nicolas Martino, qui appelle à la mobilisation générale, à des assises de l'eau sur le Vercors, des débats, etc... C'est dans cette optique qu'il a organisé récemment le festival de l'eau, à Autrans, le 17 juillet dernier. Il fait aussi de la prévention auprès des enfants et des écoles