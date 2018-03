Le tribunal administratif de Nancy a annulé ce mardi un arrêté interministériel qui refuse à six communes du département la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse de 2015.

Nancy, France

Le tribunal administratif de Nancy a annulé ce mardi un arrêté interministériel datant du 22 novembre 2016. Il refuse la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à six communes de Meurthe-et-Moselle, dont Rosières-aux-Salines, Méréville ou Jolivet, suite à la sécheresse de 2015. Ces six communes avaient saisi le tribunal administratif de Nancy après le refus d'un recours gracieux.

Maisons aux murs fissurés

Le tribunal demande aussi à l'Etat de réexaminer la demande de ces communes concernant l'état de catastrophe naturelle. S'il leur est accordé, les mairies et les particuliers pourront se faire indemniser pour des dégradations liées à la sécheresse : fissures et lézardes sur les murs ou encore des ruptures de canalisations. La décision du tribunal pourrait faire office de jurisprudence selon l'avocat des communes Me Antoine Loctin, car au total, 45 communes du département ont saisi la justice pour demander l'annulation de cet arrêté.