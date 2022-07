Sécheresse : de premières restrictions d'eau dans le Haut-Rhin

La situation du Haut-Rhin est préoccupante. En raison des conditions météo actuelles, l'ensemble du département est concerné par la sécheresse. La préfecture annonce ce mercredi de premières mesures de limitation provisoire de certains usages de l'eau.

Collectivités, professionnels et particuliers sont concernés par ces restrictions

L'ensemble des cours d'eau du département sont concernés. Plusieurs secteurs sont placés en alerte : les vallées vosgiennes sur les bassins de la Doller amont, de la Lauch, de la Fecht, de la Weiss ; le sud du département sur le bassin versant de l’Ill amont et de la Largue ; le bassin de la Thur en raison d’un soutien d’étiage plus faible que les années précédentes suite à la vidange pour travaux de réfection sur le barrage de Kruth. Le bassin de Liepvrette est même placé en vigilance renforcée.

Il est interdit de laver son véhicule

Ces mesures s'appliquent sur 263 communes et concernent les collectivités, les professionnels sur zones d'alerte et les particuliers. Il est notamment donc interdit de remplir les piscine privées à usage familial, de laver les voitures, d'arroser les pelouses et massifs floraux entre 10h et 18h. Ces dispositions sont applicables à partir de ce 13 juillet et jusqu'au 31 octobre 2022 sauf évolution de la situation. Les prévisions météorologiques annoncent très peu de pluie dans les quinze prochains jours et des températures élevées.