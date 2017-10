Sécheresse en 2016 : pas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes de Charente

La commission interministérielle n'a pas reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les communes charentaises qui l'avaient demandé. Elle estiment être victime de la sécheresse de 2016 ; des dizaines de maisons se sont retrouvées avec des fissures plus ou moins grandes.

C'est le coup dur pour les victimes de la sécheresse de 2016 en Charente. L'arrêté a été publié vendredi matin au Journal officiel et l'état de catastrophe naturelle n'est pas reconnu dans les communes charentaises qui en avaient fait la demande, au total une cinquantaine de communes. Sauf que sans reconnaissance, pas d'indemnisation des assurances et des travaux a la seule charge des propriétaires. Rémi Mesmain, le président de l'ASSPB16, l'association des sinistrés de la sécheresse sur les propriétés aties en Charente est dépité par la décision et son association va réfléchir au dépôt d'un éventuel recours.

"On était en attente, avec de petits espoirs. Mais là, tout s'effondre !" (Rémi Mesmain) Copier

Pour la sénatrice de Charente Nicole Bonnefoy qui suit le combat des propriétaires, c'est une véritable déception et elle attend l'explication de cette décision : "Si on considère que ce n'est pas juste, il y a des recours possible. Mais c'est long, compliqué (...) et tout ça est humainement difficile à supporter pour ces gens pour qui tout allait bien il y a un an et se retrouvent désormais avec de très gros travaux à financer !" La sénatrice se dit également triste et en colère pour les propriétaires touchés.

"Je suis effondré, je ne sais pas si j'ai de l'énergie pour entamer des démarches. J'ai juste envie de tourner la page" - Anne-Laure Manac, habitante de l'Isle d'Espagnac

Pour Anne-Laure Manach, qui a acheté il y a bientôt deux ans avec son compagnon Sébastien Corre une maison a l'Isle d'Espagnac, c'est une décision très difficile à accepter. Aujourd'hui, ils ont 100.000 euros de travaux à réaliser s'ils veulent réparer les murs de leur maison et se demandent s'ils sont prêts à se lancer dans des démarches.

"La question des démarches reste à étudier. J'ai envie de tourner la page, passer à autre chose et vivre." (Anne-Laure Manach) Copier

à lire aussi En Charente, les victimes de la sécheresse de 2016 attendent la déclaration de catastrophe naturelle

Les sinistrés tout comme les élus attendent donc les explications de la commission interministérielle. Les mairies doivent recevoir un dossier.