Sécheresse en Dordogne : malgré les quelques pluies, le préfet renforce les restrictions d'usage de l'eau

La fin de l'été ne signe pas la fin de la sécheresse en Dordogne, loin de là. Le préfet de la Dordogne a même décidé de renforcer les restrictions sur quatre cours d'eau du département, des mesures qui s'appliqueront à partir de ce jeudi 1er septembre. Sur la Vézère, la zone Chironde et Coly, l'Enea et la Nauze, le préfet décide de monter d'un cran dans les restrictions de prélèvement d'eau à usage d'irrigation. Seules Lizonne, Dronne aval et Banège bénéficient d'un allègement des restrictions.

"Même si les besoins en irrigation sont à présent en forte diminution, la situation de la plupart des cours d’eau est à nouveau préoccupante, à l’exception de ceux qui sont réalimentés", indique ainsi la préfecture. "Les pluies orageuses annoncées pour mercredi 31 août et jeudi 1er septembre devraient, si elles se confirment, demeurer éparses et sans réel bénéfice pour les cours d’eau. En outre, les températures devraient rester encore élevées, au moins jusqu’à jeudi 1er septembre."

Toujours pas le droit de laver sa voiture au jet d'eau

La préfecture prolonge également les arrêtés préfectoraux de restriction d'usage de l'eau pour les particuliers, car "l'étiage précoce que nous subissons concerne également les nappes d'eaux souterraines" qui prendront des mois à se recharger. Sont donc interdits jusqu'à nouvel ordre le lavage des véhicules chez soi (mais c'est autorisé dans les stations de lavage professionnelles), sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicule sanitaire ou alimentaire) ou technique (bétonnière…) et pour les véhicules d’urgence et de sécurité. Le remplissage des piscines privées à usage familial est interdit, hormis celles dont la capacité est inférieure à 20 mètres cubes. L’arrosage des espaces et terrains sportifs de toute nature est interdit de 8 heures à 20 heures, l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des jardins potagers, de 8 heures à 20 heures.