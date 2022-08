Sécheresse en France : situation toujours critique dans le Gard

La préfecture du Gard indique ce vendredi matin que la situation exceptionnelle en matière de sécheresse persiste dans le département. Les restrictions d'usage de l'eau restent plus que jamais en vigueur.

Cours d'eau à sec dans le Gard à cause de la sécheresse. (illustration)

La préfecture du Gard indique ce vendredi matin dans un communiqué que la situation exceptionnelle en matière de sécheresse persiste dans le département. Le niveau des nappes et des cours d’eaux reste particulièrement bas et les mesures de restriction d'usage de l'eau imposées par l’arrêté du 3 août 2022 restent nécessaires.

La priorité absolue est bien évidemment de permettre les usages prioritaires de l’eau, tels que l’alimentation en eau potable, les exigences de la santé, la salubrité publique et la sécurité civile. En matière d’eau potable, une dizaine de communes sont en tension et des solutions sont mises en œuvre pour pallier le manque d’eau (connexion de réseaux, alimentation par camion citerne). La préfète du Gard en appelle à la responsabilité de chacun pour avoir un usage très économe de l’eau potable.

Dérogations exceptionnelles

Des dérogations sont accordées uniquement pour l’agriculture, et dans un cadre très limité : il s’agit de sauvegarder les cultures sensibles afin d’éviter les pertes de fonds. Ainsi, sont acceptées en dérogation les cultures légumières, les pépinières fruitières et ornementales, les semences, les plantiers. Les demandes de dérogation sont à adresser à la chambre d’agriculture et une réponse individuelle sera apportée par le service de police de l’eau de l’État. Le rinçage des matériels comme les machines à vendanger, nécessaire pour des raisons sanitaires, est permis, ainsi que le remplissage des pulvérisateurs à partir de bornes pour la lutte contre les ravageurs.

Par ailleurs, il a été rappelé aux collectivités l’interdiction de l’arrosage des stades et l’obligation de fermeture des lavoirs et fontaines publiques dans les secteurs situés en crise. Enfin, les maires peuvent prendre des arrêtés plus contraignants que l’arrêté préfectoral si la situation sur leur territoire le nécessite notamment pour les communes où des inquiétudes existent sur la continuité de la distribution en eau potable.