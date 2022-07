Sécheresse : encore des incendies en Vendée et un arrêté limitant les travaux forestiers

Comme son collègue de la Loire-Atlantique la veille, ce vendredi, le préfet de la Vendée a décidé d'interdire les travaux en forêts"aux heures les plus chaudes de la journée." Sans plus de précision. En Loire-Atlantique, c'est à compter de 13h.

Par travaux forestiers, on entend "abattage, débardage et chargement de bois" temporairement donc interdits. Ca concerne aussi les outils "avec moteurs thermiques ou susceptibles de produire un départ de feu par échauffement ou production d'étincelles." C'est bien évidemment lié au risque d'incendie élevé en raison de la sécheresse, des températures et du vent.

Deux feux ce matin

Ce vendredi matin, les pompiers signalaient déjà deux incendies de végétation : commune de Bourneau, près de Fontenay-le-Comte, 500 mètre carrés dans un bois; mais aussi dans une exploitation agricole de Bazoges-en-Pareds, de la paille.