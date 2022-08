La préfecture de l'Ardèche a décidé d'interdire au moins jusqu'au 16 août le passage des trains touristiques entre Lamastre et Saint-Jean-de-Muzols dont le Mastrou. À cause de la sécheresse, le risque incendie est très élevé. Seul le vélorail peut continuer de fonctionner.

Sécheresse et incendies : le Mastrou à l'arrêt au moins jusqu'au 16 août

Le Mastrou ne peut plus fonctionner jusqu'au 16 août inclus pour des raisons de sécurité incendie.

Après l'incendie qui a brûlé douze hectares de végétation ce mardi 9 juillet à Saint-Barthélémy-le-Plain, le Mastrou ainsi que le Train du Marché ou encore le Lamastre Express ne pourront plus circuler au moins jusqu'au 16 août. La préfecture de l'Ardèche l'a décidé mercredi matin après une réunion avec la direction.

"C'est une petite catastrophe" - Pierrick Géranton, directeur du Train de l'Ardèche

L'accueil du Train de l'Ardèche est particulièrement sollicité en ce mercredi après-midi. De nombreux touristes ont appris la nouvelle. La circulation des trains touristiques est désormais interdite sur les voies ferrées entre Saint-Jean-de-Muzols et Lamastre. Seul le vélorail pourra continuer de fonctionner normalement au départ de Boucieu-le-Roi.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"C'est une petite catastrophe, indique Pierrick Géranton, le directeur du Train de l'Ardèche qui n'exclut pas du chômage partiel pour une partie des quarante salariés. C'est notre plus grosse période en terme de visiteurs. Cela représente une perte d'environ 6000 à 8000 billets vendus. Mais que voulez-vous. Nous subissons de plein fouet la sécheresse". Il faudra cependant que des salariés restent à l'accueil pour prendre en charge les touristes qui avaient prévu de prendre le train ou encore proposer des activités de vélorail.

Pour la troisième fois depuis le 19 juin, un incendie s'est déclaré ce mardi le long des voies ferrées sans qu'il ne soit possible encore de déterminer si l'origine est purement mécanique ou si c'est un touriste qui a jeté un mégot de cigarette par exemple. Des orages et de la pluie sont peut-être prévus en fin de semaine ou début de semaine prochaine. Une nouvelle réunion avec la préfecture aura lieu pour déterminer si l'activité peut reprendre ou non.