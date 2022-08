Sécheresse et risque d'incendie : les feux d'artifice et d'autres événements interdits en Aveyron

Alors qu'un gigantesque incendie ravage toujours une partie de l'Aveyron, les feux d'artifice et spectacles pyrotechniques, ainsi que les manifestations sportives en milieu naturel, sont interdits ce week-end. La préfecture vient de prendre un arrêté en ce sens. Il prend effet dès ce vendredi, à 8 heures, et prendra fin mardi prochain à 8 heures. Une mesure de précaution alors que le département se trouve en vigilance jaune canicule, et en "risque sévère voire très sévère concernant les incendies" précise la préfecture.

Il s'agit également de ne pas sur-solliciter les pompiers, toujours engagés en nombre dans le secteur de Mostuéjouls depuis maintenant quatre jours.

Les rave party également interdites

La préfecture de l'Aveyron prend également un second arrêté pour interdire les rassemblements musicaux non-déclarés, de type rave party. Cette interdiction prend effet à 19h ce vendredi, et se déroule ensuite sur la même période de temps que le précèdent arrêté concernant les feux d'artifice et manifestation sportive en milieu naturel.