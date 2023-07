Sécheresse et risque d'incendie : les feux de la Saint-Jean interdits dans le Haut-Rhin

En raison de la sécheresse actuelle, des vagues de chaleurs successives et de vents parfois conséquents, le préfet du Haut-Rhin prend à son tour un arrêté pour limiter le risque d'incendie de forêt et éviter les départs de feux. Un arrêté similaire est déjà en vigueur dans le Bas-Rhin .

À partir du lundi 3 juillet et jusqu'au lundi 10 juillet inclus, sont interdits : les feux festifs en milieu naturel de type feux de camp ou barbecue, l’usage et la production de tout type de flamme dans les bois, forêts et landes et jusqu’à 200m autour de ces espaces, les feux de la Saint-Jean et tout feux de type bûcher et le lâcher de lanternes volantes équipées de flammes.

Il est fortement recommandé de reporter tous travaux susceptibles de provoquer des départs de feu, notamment les travaux agricoles et forestiers.

Le préfet "fait appel à la plus grande vigilance de tous dans l’utilisation domestique des barbecues, planchas, grills pouvant entraîner un départ de feu accidentel" et en appelle à la responsabilité sur les points suivants :