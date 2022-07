Sécheresse et vent : encore des feux dans des champs en Vendée

Les journées se suivent et se ressemblent en Vendée : nouveaux incendies dans des champs ce lundi. La faute à la sécheresse et aux forts vents.

C'était redouté car on est toujours sur un temps sec et du vent. Il y a encore des feux dans des champs ce lundi après-midi, en Vendée. D'abord, vers 15h, aux Essarts-en-Bocage avec des balles de foin. Un peu plus tôt, c'était au Bernard, près de La Tranche-sur-Mer. L'incendie s'est déclaré dans un champs de blé coupé. Dans les deux cas, on est sur trois hectares brûlés.