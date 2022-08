Sécheresse : Hossegor et Tarnos coupent l'eau des douches de plage

Avec la sécheresse en France, Soorts-Hossegor et Tarnos (Landes) ont décidé de couper l'eau de leurs douches de plage et du lac d'Hossegor. Une mesure de "prévoyance et d'urgence", alors que l'eau potable devient une "denrée rare".

Depuis ce lundi matin, l'eau des douches de plage et du lac a été coupée par la municipalité à cause de la sécheresse.

"Pourquoi il n'y a plus d'eau ?", lance Naomi qui sort juste des vagues de la plage centrale d'Hossegor (Landes). Ce lundi matin, la municipalité a décidé de couper l'arrivée d'eau des douches de plage et du lac. Cela parce que la sécheresse touche fortement le Sud-Ouest de la France. "C'est une mesure de prévoyance et d'urgence, justifie le maire, Christophe Vignaud. Depuis le début de l'été il n'y a pas eu de pluie, on cherche à préserver nos nappes phréatiques."

Mesure temporaire

Une petite affichette a été installée par les agents de la municipalité. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Une mesure qui n'est pas du goût de tout le monde. Guillaume, corps gonflé de muscles, arrive avec son fils et découvre l'affichette installée sur la douche : "En raison de la sécheresse, fermeture temporaire des douches de plage et du lac". Ce touriste lyonnais fait la moue. "Je vérifie toujours qu'il y ait de quoi se rincer, là il n'y en a pas donc je ne me baignerai pas", tranche-t-il catégoriquement.

C'est la responsabilité de chacun de faire attention à nos ressources en cette période. Christophe Vignaud, maire de Soorts-Hossegor

"C'est un petit sacrifice, tempère Guillaume. Avec la sécheresse, autant garder l'eau pour le plus utile." De nombreux touristes sont surpris, ils appuient sur le bouton pour faire couler l'eau mais rien ne sort. Parmi ceux interrogé par France Bleu Gascogne, tous comprennent cette mesure prise par la mairie, mais espèrent qu'elle n'est que temporaire.

La responsabilité de chacun

"Pour le moment la préfecture en nous a rien demandé, mais on a décidé de prendre cette décision parce qu'elle est logique", Christophe Vignaud, le maire de Soorts-Hossegor. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Il est également important de se rappeler que l'eau utilisée pour ces douches est potable. Alors que la mairie a déjà réduit la voilure sur l'utilisation générale de l'eau, pour les espaces verts par exemple, c'est une "décision logique" de poursuivre ces économies. "Ce n'est pas très gênant, on peut se baigner puis prendre une douche chez soi", justifie le premier édile, Christophe Vignaud. Pour le moment, cette mesure n'a pas vocation à être pérenne, la municipalité attend qu'il pleuve de nouveau pour remettre ces douches en service.

Tarnos emboîte le pas

Ce mardi, la ville de Tarnos annonce aussi couper l'eau des douches de plage pour faire face à la sécheresse. Une mesure qui entrera en vigueur dès ce mercredi. Un choix également motivé par la volonté de préserver l'eau potable, dans une période de sécheresse généralisée. Point important : il est aussi indiqué que les points d'eau dans les cimetières seront également coupés.