Sécheresse : la Loire est basse, un chien tombe et meurt dans une crevasse

Les cours d'eau et les fleuves du département de la Loire sont particulièrement bas, la préfecture a même pris un arrêté pour lutter contre la sécheresse. Ce samedi, deux chiens sont tombés dans une crevasse à Saint-Victor sur Loire. L'un d'eux est mort.

S'il fallait une preuve que la sécheresse est bien installée sur le département et particulièrement autour de Saint-Étienne, elle est arrivée ce samedi. Deux chiens de chasse sont tombés dans une crevasse apparue à cause du niveau spécialement bas de la Loire sur les bords du fleuve à Saint-Victor sur Loire. L'un des deux chiens a pu être sauvé par les pompiers. L'autre non.

Depuis jeudi, l'usage de l'eau est restreint dans certaines zones du département. La préfecture de la Loire alerte également sur les niveaux de débits très faibles des cours d'eau. La Loire également est basse. Cette crevasse inhabituelle à cet endroit a piégé les deux chiens de chasse. Les pompiers n'ont pu intervenir qu'en empruntant une barque depuis le port de Saint-Victor sur Loire. Ils n'ont réussi à sauver qu'un seul des deux chiens.