Sécheresse : "la récolte de pommes de terre est réduite de moitié et les haricots s'enroulent"

Dans 163 communes de Haute-Garonne, Toulouse et sa Métropole comprises, l'arrêté préfectoral est publié, les restrictions d'eau s'appliquent à partir de ce mardi 2 août et jusqu'au 31 août. De 8h à 20h, interdiction de laver sa voiture, interdiction de remplir les piscines et interdiction d'arroser les pelouses et les espaces verts. Les jardins potagers ne sont pas concernés par cette restriction. Ce n'est pas pour autant que l'eau coule à flot, bien au contraire. Dans les jardins familiaux de Balma on économise cette précieuse denrée.

Ilot de verdure

Nichés aux portes de Toulouse, les jardins familiaux de Balma sont peu exposés au regard. Encadrés par le périphérique, un supermarché et une station de lavage, ils offrent un écrin de verdure comme il en existe peu dans la métropole toulousaine.

Economie d'eau

Ici l'eau est prélevée dans le cours d'eau l'Hers qui coule en contrebas, les vannes sont ouvertes et fermées à des horaires bien précis. Sur sa parcelle de 230 mètres carrés, Noël a tout prévu :

Je ne fais l'arrosage que trois fois par semaine et j'ai investi dans un goutte à goutte. Je laisse l'eau un quart d'heure voire vingt minutes quand il y a besoin - Noël, jardinier

Légumes en souffrance

Avec le temps caniculaire les tomates blanchissent, la récolte de pommes de terre est réduite de moitié et les haricots de Jean-Paul, toutes feuilles rabougries, ne poussent pas normalement :

Les haricots en principe sont droits et quand ils sortent au bout de quatre jours on peut les ramasser mais là ils sont enroulés et ça fait une semaine, c'est pas normal - Jean-Paul, jardinier

Un peu plus loin Françoise se désole de devoir réduire ses heures de présence au jardin en raison de la chaleur :

Les matinées sont de plus en plus courtes, car il fait chaud de plus en plus tôt, à 10h30 je n'en peux plus- Françoise

Françoise s'adapte à la sécheresse avec un maximum de bon sens et nous révèle ses astuces pour économiser l'eau : "j'essaye que les légumes et les fruits se fassent de l'ombre mutuellement et se protègent du vent, je paille beaucoup, je couvre le sol au maximum, je fais pousser de la consoude que je mets en couvre sol avec des feuilles et tout ce que je trouve".

Questionnée sur comment elle, en tant que jardinière, s'adapte à la chaleur, Françoise avoue "je commence à ne plus aimer l'été".

Un site internet dédié aux jardins familiaux répertorie les conseils pour bien jardiner sa parcelle, pour y accéder cliquez sur ces mots.