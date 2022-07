Sécheresse - Le SOS des producteurs d'oignons doux des Cévennes, fortement menacés par la cicadelle

Les producteurs d'oignons des Cévennes appellent au secours. Les oignons sont attaqués par une cicadelle. C'est un petit insecte piqueur-suceur long de quelques millimètres. Il pique le feuillage de l'oignon pour se nourrir puis, quelques jours plus tard, la plante dégénère et le bulbe soit ne se forme pas, soit s'il est déjà formé, pourrit. Cette cicadelle présente depuis longtemps en Cévennes faisait jusqu'à présent peu de dégâts. Cette année les parcelles d'oignons sont atteintes de 20 à 100% selon les endroits. Ce qui peut vouloir dire une année sans récolte, une année blanche pour certains producteurs.

Le président de la coopérative, installée à Saint-André-de-Majencoules, explique le phénomène par les hautes températures qu'ont connues les Cévennes depuis le mois de mai. Résultat, en cette mi-juillet, ces parcelles d'oignons qui sont irriguées sont les endroits les plus verts et les plus humides. D'où cette ruée des cicadelles. C'est une des explications possibles. Les producteurs demandent des études sur cette cicadelle, pour comprendre le phénomène. Car si son apparition massive est liée à l'apparition précoce puis durable de la chaleur, alors c'est la culture des oignons qui pourrait être remise en cause. Culture qui fait vivre une centaine de ménages d'agriculteurs, et qui font ce paysage des Cévennes viganaises avec ces très nombreuses terrasses.

Les feuilles jaunis des oignons doux par l'attaque de la cicadelle © Radio France - Philippe Thomain

Gaëtan Reilhan est un jeune producteur installé à Mandagout. "On est à plus de 80 % de pertes. Des collègues sont à 100%, avec des parcelles ravagées. Des attaques, on en a déjà eu, mais jamais comme ça", dit-il. Devant l'une de ses parcelles d'oignons doux attaqués par la cicadelle, il s'interroge sur l'avenir de cette culture en Cévennes si les températures continuent à s'intensifier. "Pour moi, ça fait partie du changement climatique (...) Il va falloir s'adapter, trouver des solutions, pour faire perdurer cette culture en Cévennes".

"Le monde agricole, avec une année pareille... on est touché. Quoi qu'on fasse, on est touché par la canicule" Philippe Boisson, le président de la coopérative des oignons doux des Cévennes

Récolte à venir en baisse

2.500 tonnes l'année dernière mais combien cette année ? Impossible à dire. Certains parlent de 800 ou 1.000 tonnes, un tonnage peut-être divisé par 3. Et la prolifération de cet insecte liée avant tout à la chaleur, des températures très élevées, et inhabituelles, depuis le printemps dans les Cévennes. C'est une des explications possibles de ce phénomène pour Philippe Boisson, le président de la coopérative des oignons doux des Cévennes : "Tout notre environnement est dans un état de sécheresse absolue, les insectes se réfugient à ces endroits où il y a encore un peu d'eau, où on arrose. C'est ce qui, pour nous, explique ce phénomène".

"On ne voit pas d'issue. Il faut qu'on nous aide clairement, pour comprendre, sinon c'est dramatique pour la filière. Si le climat s'intensifie de la sorte, on voit bien que ça touche aussi les jardins, les salades, les poireaux. On ne peut pas dire : on va changer de culture" Philippe Boisson, le président de la coopérative des oignons doux des Cévennes

Et au-delà d'une possible année blanche, sans revenus, le président de la coopérative des producteurs, Philippe Boisson, s'interroge aussi sur le maintien de cette culture en Cévennes devant l'évolution du climat : "D'heure en heure ça évolue. On n'est pas très optimiste. On a des producteurs, suite aux inondations d'il y a deux ans, qui ont des pertes colossales. Si on n'a pas de récolte, c'est dramatique pour ces exploitants. On a des gens qui sont oignons/brebis, ou oignons/pommes, mais ça ne concerne pas tous les producteurs. Souvent l'oignon représente 70 à 80% du chiffre d'affaires de l'exploitation. Alors, si on l'enlève, ça va être très compliqué pour vivre ... "