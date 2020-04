Sécheresse : les risques d'incendie sont importants en Haute-Loire comme dans tout le sud de la France

"On a des périodes, au printemps, où la végétation n'a pas encore fait les feuilles et on a de la sécheresse. Lorsque on a du vent, on a le cocktail idéal pour que le feu se propage rapidement", explique le commandant Xavier Lechten, chef du centre de secours principal du Puy-en-Velay.

"En ce moment la situation est critique, les massifs forestiers sont très secs, on a du vent donc on surveille ça de près. On attend la pluie, peut-être la semaine prochaine" poursuit-il. "On travaille avec Météo-France qui nous envoie tous les jours un indice de risque et en ce moment le risque est fort".

Et de prévenir : "il faut appeler la population à la prudence et surtout éviter tous les brûlages et les écobuages".

15 hectares de forêt, situés dans une zone escarpée, ont brûlés lors de cet incendie de Tiranges. 110 pompiers et deux canadairs ont été mobilisés.