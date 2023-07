Sécheresse : plusieurs feux d'artifice déjà annulés dans les Pyrénées-Orientales

La sécheresse et le risque incendie qui va avec vont nous coûter quelques belles photos dans les Pyrénées-Orientales. Après Perpignan, qui dès le mois dernier avait annoncé un spectacle de lasers à la place du traditionnel spectacle pyrotechnique, les mairies de Saint-Cyprien et du Soler renoncent également à tirer leurs traditionnels feux d'artifice du 14 juillet.

"Chaque année, entre 2.000 et 3.000 personnes assistent au feu d'artifice", explique sur France Bleu Roussillon Armelle Revel-Fourcade, la maire du Soler. "Nous le tirons depuis le lac dans un endroit très boisé, avec de grands arbres. Il y a un lotissement pas très loin. On aurait beaucoup de difficultés à évacuer la foule en cas d'incendie. Nous avons versé des arrhes, je ne pense pas que ce soit perdu car ce feu, on aimerait le tirer début août... et si ce n'est toujours pas possible, à la fin de l'année, durant le marché de Noël."

Suspense pour une quinzaine de communes

La Ville du Soler avait reçu un avis négatif de la part de la préfecture qui a fixé des règles très strictes. "On regarde la situation de chaque mairie. Il faut qu'il n'y ait aucune végétation dans un rayon de 200 mètres autour du pas de tir, on analyse aussi le risque incendie et la situation en fonction de possibles rafales de vent", explique le préfet Rodrigue Furcy.

La préfecture a ainsi validé les tirs de feux d'artifice "quoiqu'il arrive" dans une vingtaine de communes. C'est le cas de Canet et au Barcarès (jeudi) où les feux seront tirés de la plage vers la mer et de Villeneuve-de-la-Raho (jeudi) où le feu est tiré depuis la digue qui sépare les deux lacs de la commune. "Nous disposons d'une situation exceptionnelle avec des distances énormes, c'est un lieu hyper protégé", se réjouit la maire Jacqueline Irlès.

En revanche, la décision sera prise au tout dernier moment pour une quinzaine de communes en fonction du risque incendie et de la force du vent. La limite est fixée à 40 km/h. Ce jeudi soir, pour les premiers feux, la tramontane est attendue en rafale jusqu'à 50km/h dans les Pyrénées-Orientales. Le vent devrait être plus calme pour la journée de vendredi.