La Creuse, France

Une nouvelle réunion du comité sécheresse de la Creuse a eu lieu ce jeudi matin à la Préfecture du département. Après avoir de nouveau constaté l'état des cours d'eau et observé les prévisions météorologiques, les services de l'état ont pris la décision de passer l'ensemble du département en crise renforcée. Jusqu'à présent, seules 80 communes de l'est de la Creuse étaient concernées.

Les pluies de mardi et mercredi n'ont donc pas suffit à améliorer la situation. A court terme, Météo France prévoit le retour de températures plus élevées et un temps plus sec. Toutes les communes et les habitants de la Creuse doivent donc désormais respecter des restrictions d'eau.

Une commune prise sur le fait alors qu'elle arrosait ses pelouses

Les services de l'Etat annoncent également qu'ils seront particulièrement vigilants sur le respect de ces interdictions. Une commune creusoise a d'ailleurs été avertie car elle a arrosée ses pelouses ce jeudi alors qu'elle était déjà concernée par les restrictions.

Vigilance également envers les stations d'épurations, leurs rejets étant potentiellement plus nocifs pour l'environnement quand les cours d'eau sont au plus bas comme en ce moment. Aucun problème particulier n'a été relevé, il s'agit d'une démarche de précaution.

La liste des restrictions d'eau

Pas de restrictions sur l'abreuvement du bétail, mais il est recommandé d'utiliser toute solution alternative, notamment les étangs. De manière général il est demandé à chacun d'utiliser l'eau de manière mesurée.

Est donc interdit sur tout le territoire creusois :