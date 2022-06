Sécheresse : "un nouveau défi considérable", selon le vice-président du Conseil départemental de Haute-Garonne

Les températures ont tendance à grimper et mis à part les orages du week-end dernier, la pluie se fait rare. Résultat : la sécheresse est de plus en plus intense en Occitanie. Certains départements ont mis en place des mesures de restriction d'eau.

Le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Lot ont commencé à mettre en place des mesures de restriction d'eau à l'égard des agriculteurs, des collectivités et des particuliers. Ce n'est pas encore le cas de la Haute-Garonne, mais l'Occitanie est, comme beaucoup de régions françaises, touchée par la sécheresse. Jean-Michel Fabre, le vice-président du Conseil départemental de Haute-Garonne, chargé de la transition écologique était notre invité ce mercredi matin.

La sécheresse s'aggrave dans certains départements de notre région. Qu'en est il pour l'instant en Haute-Garonne ?

La situation en ce qui concerne la sécheresse est problématique pour les agriculteurs. On a eu un des mois de mai les plus secs depuis très longtempset des températures très élevées. Par contre, il faut bien comprendre qu'en Haute-Garonne, on est très dépendants de la Garonne et en ce moment la Garonne, parce que les nappes phréatiques en amont sont encore assez pleines, parce qu'il y a encore de la neige qui fond, est à un niveau satisfaisant, donc ce qui nous inquiète, c'est plutôt ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir. Quand la Garonne va, tout va. Mais quand la Garonne va mal, c'est plus problématique. Donc on se prépare à ça.

Mais comment se fait-il que le niveau de la Garonne soit encore relativement stable ? Il n'a pas beaucoup plu, en tout cas, pas de pluies intenses ces dernières semaines…

Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau qui arrive dans la Garonne aujourd'hui, celle qu'on voit passer au Pont-Neuf, elle vient en partie de la fonte des neiges qui, en ce moment, est à un très bon niveau. Elle vient en partie des nappes phréatiques de la zone de montagne, zone de piémont de tous les niveaux. Et les nappes phréatiques sont à de bons niveaux de remplissage, parce qu'il a plu cet hiver. Donc en fait, on bénéficie en ce moment de l'eau qui est tombée cet hiver. Pour combien de temps ? C'est là la question.

On peut tenir combien de temps s'il ne pleut pas intensément dans les prochaines semaines ?

On peut tenir encore un moment, c'est pour ça aussi qu'on se prépare, parce qu'il faut savoir qu'en Haute-Garonne, on est très dépendants pour l'eau potable de la Garonne. On est en train de mettre en place le soutien d'étiage qui démarrera au 1ᵉʳ juillet. Donc au 1ᵉʳ juillet, s'il n'y a pas assez d'eau, on lâchera de l'eau qui vient des réserves d'EDF de montagne, le lac d'eau pour les Toulousains qui nous sert aussi à soutenir la Garonne.

Donc tout le travail en ce moment et depuis des semaines, c'est se préparer à soutenir le niveau de la Garonne si jamais effectivement on continuait à avoir des sécheresses.

Vous avez commencé à parler des agriculteurs et c'est important. Est-ce qu'ils doivent, eux, faire déjà beaucoup d'efforts ?

Les agriculteurs font beaucoup d'efforts depuis des années et on est dans le cadre, pour la Haute-Garonne, d'un plan qui s'appelle "Garon’Amont". On essaye de jouer sur tous les leviers. L'agriculture se prépare. On a évolué sur les cultures, on travaille au niveau du Conseil départemental avec des agriculteurs pour économiser l'eau en permanence.

Sur quoi ils peuvent économiser de l'eau ?

Beaucoup savent ce qu'il faut faire. On choisit des cultures qui sont adaptées, on plante des variétés plus précoces, on travaille avec de nouvelles méthodes d'irrigation. Après, il faut se préparer aussi à pouvoir quand même continuer à irriguer. Et c'est le travail qu'on met en place.

Est-ce que vous pensez que la solution des retenues d'eau est une solution d'avenir ? Ou qu'il faut imaginer tout autre chose ?

Vous savez, on a travaillé avec un panel citoyen de 30 citoyens qui nous ont proposé 130 mesures. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit qu'il faut agir sur tous les leviers, tous ensemble. À la fin de l'année, nous, on va lancer un débat sur ces sujets là. Quelles sont les retenues économiquement, socialement, environnementalement responsables ?

Mais on agit d'ores et déjà sur beaucoup de leviers. On lance des expérimentations cette année pour, par exemple, réinfiltrer des nappes. On va prendre de l'eau l'hiver, on va la mettre sur des étendues pour qu'elle infiltre les nappes. Ça va se faire du côté de Saint-Martory, parce qu'on utilise le canal. C'est une première en France. On est en train de travailler sur comment on peut utiliser l'eau qui est dans les gravières. On l'a testé l'été dernier et surtout, on travaille sur ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature. On parle des fameuses zones humides, certaines stockent un mètre cube par mètre carré. Depuis des années, on les détruit. Aujourd'hui, il faut les rétablir et les remettre au niveau.

La sécheresse l'été va de pair avec la canicule. On a vu plusieurs fois l'été la centrale de Golfech, dans le Tarn-et-Garonne, baisser son activité à cause de la température élevée de la Garonne. Est-ce que ce genre de phénomènes peut s'anticiper ? Et si oui, par qui ?

Ce phénomène d'abord, il faut dire que c'est un problème nouveau dans son intensité : ça fait trois ans qu'on est frappés par ça. Il faut savoir que ça touche tous les secteurs. Je vais commencer par la biodiversité : les truites fario en-dessus de 19 degrés, elles ne sont pas très bien, en-dessus de 25, elles sont très mal. L'eau potable en-dessus de 25 degrés, on a du mal pour faire de l'eau potable, nos usines ne sont pas faites pour ça. Et Golfech, en-dessus de 28 degrés, il faut arrêter de prélever de l'eau. Donc on voit qu'on est très sensible à ce sujet là. Il faut s'y préparer. Mais ce n'est pas du tout avec les solutions sur lesquelles on travaille jusqu'à maintenant qu'il faut le faire. L'eau qui est la plus fraîche, c'est celle qui est sous terre, l'eau qui vient des nappes phréatiques. Par contre, l'eau de surface, elle est à une température plus élevée. C'est un nouveau défi, qui est un défi considérable, et qui nous amène à revoir tous nos plans.

Sur nos comportements, on a vu en allant dans une station de lavage auto qu'il y avait encore beaucoup de monde. Est-ce que vous trouvez qu'on est terriblement indisciplinés encore en Haute-Garonne et à l'échelle de la France ?

Globalement, il faut que tout le monde comprenne que l'eau est un sujet de chacun. Et on a un certain nombre défis. D'abord, il faut que l'eau reste là où elle tombe. Que les agriculteurs aient des sols enherbés pour que l'eau reste là, pour qu'on ait des zones humides. Mais en ville, il faut que l'on récupère l'eau des toits, il faut que l'on désimperméabilise des endroits pour que l'eau puisse aller dans les nappes.

Mais laver sa voiture, c'est indiscipliné, c'est irresponsable aujourd'hui ?

C'est indiscipliné dans des moments où on manque d'eau. Donc on peut tous prendre des habitudes pour moins consommer d'eau tout au long de l'année, et encore plus l'été. Quand il n'y a pas d'eau, le maïs ne pousse plus. Quand on lave pas une voiture, ça ne change pas grand chose.