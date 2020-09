Seclin : un jeune autiste interdit d'entrer dans un supermarché pour non-port du masque, la direction s'excuse

Ils étaient partis faire les courses en famille dans le E.Leclerc de Seclin près de Lille, samedi 12 septembre. Mais à l'entrée du magasin, les vigiles interdisent l'entrée au jeune homme de 19 ans, car il ne portait pas le masque. Il a pourtant une dérogation médicale, l'autorisant à ne pas protéger son nez et sa bouche, car il est autiste, explique sa famille. Lundi 14 septembre, la direction du magasin présente ses excuses.

Les versions des proches et de la direction divergent

Dans un communiqué, la direction explique à l'AFP que, "conformément au protocole sanitaire en vigueur" face au Covid-19 "les agents de sécurité du magasin ont demandé à ce que le port du masque soit respecté dans l'enceinte du magasin". Elle regrette que les vigiles n'aient pas immédiatement laissé entrer les parents, la soeur, masqués, et le garçon, non masqué, après avoir présenté le document. Elle s'engage à ce que son personnel soit désormais au courant de cette dérogation.

D'après le témoignage de la mère, il en a été autrement. Non seulement ce sont les vigiles qui leur ont refusé l'entrée, mais aussi la direction. Elle a indiqué avoir porté plainte. "De telles excuses", s'offusque-t-elle, "je n'en veux pas, surtout avec des mensonges ! Je veux aller jusqu'au bout. Ils nous ont mis plus bas que terre et ont atteint la dignité de mon fils. Je le fais aussi pour les autres autistes".