Une nouvelle maison d'arrêt dans le Gard : ce sera à Alès

Entre Nîmes et Alès, Jean-Jacques Urvoas, le ministre de la justice a tranché, ce sera Alès. Une réussite collective, Agglomèration, conseil départemental, région et députés, de droite et de gauche, pour gagner pour le territoire et son aménagement. Le futur établissement comptera 450 places.

La décision était attendue à Nîmes et à Alès. Le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas a tranché, ce jeudi, pour la seconde maison d'arrêt dans le Gard ce sera Alès. Un futur établissement pénitentiaire qui fait partie du plan pluriannuel de lutte contre la surpopulation carcérale. Un plan présenté en Octobre dernier par l'ex-premier ministre, Manuel Valls.

Nîmes, pourtant choix numéro 1 a été écarté.

La maison d'arrêt Alèsienne sera construite des terrains de la ville et de l'ONF (office national des forêts), au Mont Ricateau, derrière le quartier de Rochebelle. Un coût estimé entre 200 et 300 millions d'euros pour 450 places. Pour une livraison, peut-être, d'ici à 2020.

C'est la victoire du collectif qui , quelques que soient ses sensibilités, a bien compris l’intérêt du territoire Alèsien. A la clef, 400 emplois.

